НХЛ. «Каролина» разгромила «Аризону», «Вегас» вырвал победу у «Нью-Джерси»

«Каролина» забросила шесть шайб в ворота «Аризоны»

«Коламбус» — «Сиэтл» — 2:4

«Сиэтл» продлил серию побед до трех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Сиэтл» — 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) Голы: Лайне — 18 (бол., Боквист, Годро), 30:18 — 1:0. Маккэн — 30 (бол., Бьоркстранд, Данн), 33:20 — 1:1. Эберле — 14 (Маккэн, Веннберг), 34:08 — 1:2. Боквист — 3 (Лайне, Гудбрэнсон), 44:53 — 2:2. Веннберг — 11 (бол., Толванен, Данн), 47:12 — 2:3. Танев — 12 (п.в., Шварц), 59:12 — 2:4Вратари: Мерзликинс (58:20 — 59:12) — ГрубауэрШтраф: 8 — 8Броски: 23 (10+5+8) — 35 (12+11+12)

«Коламбус» — «Сиэтл» — 2:4

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 6:3

Нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился результативной передачей. В активе россиянина 18 (10+8) очков в 41 матче сезона.

Лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид стал автором трех результативных передач. Канадец набрал 121 (52+69) очко и возглавляет список бомбардиров регулярного сезона.

Серия поражений «Виннипега» достигла пяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Виннипег» — 6:3 (1:0, 3:0, 2:3) Голы: Драйзайтль — 37 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 2:06 — 1:0. Нюджент-Хопкинс — 29, 21:44 — 2:0. Ямамото — 7 (Нюджент-Хопкинс), 29:18 — 3:0. Ямамото — 8 (Костин, Кулак), 29:58 — 4:0. Нюджент-Хопкинс — 30 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 42:26 — 5:0. Юнссон Фьелльбю — 5 (Густафссон, Мяеналанен), 46:22 — 5:1. Драйзайтль — 38 (Макдэвид, Ямамото), 47:27 — 6:1. Шайфли — 35 (бол., Нидеррайтер), 51:49 — 6:2. Диллон — 2 (Юнссон Фьелльбю, Мяеналанен), 52:55 — 6:3Вратари: Скиннер — Хеллибак (Риттих, 40:00)Штраф: 8 — 20Броски: 32 (12+12+8) — 27 (6+9+12)

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 6:3

«Аризона» — «Каролина» — 1:6

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал две результативные передачи. На счету российского хоккеиста 53 (21+32) очка в 60 матчах сезона.

«Аризона» проиграла четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Каролина» — 1:6 (0:2, 1:3, 0:1) Голы: Штястны — 8 (Бернс, Слэвин), 2:20 — 0:1. Ахо — 26 (Свечников, Шей), 8:57 — 0:2. Слэвин — 4 (Бернс, Джарвис), 25:43 — 0:3. Крауз — 20 (Мозер, Седерстрем), 30:41 — 1:3. Гостисбеер — 11 (бол., Нечас, Свечников), 32:26 — 1:4. Ахо — 27 (бол., Бернс, Нечас), 34:37 — 1:5. Нечас — 25 (бол., Бернс, Ахо), 41:47 — 1:6Вратари: Веймелка — РаантаШтраф: 8 — 6Броски: 18 (7+9+2) — 42 (7+14+21)

«Аризона» — «Каролина» — 1:6

«Анахайм» — «Монреаль» — 3:2

«Анахайм» выиграл четыре из пяти последних матчей. У «Монреаля» — три поражения в четырех последних играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Монреаль» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) Голы: Друэн — 2 (Мэтисон, Андерсон), 1:16 — 0:1. Менья — 2 (Комтуа, Грант), 4:20 — 1:1. Мактавиш — 14 (бол., Фаулер, Зеграс), 51:01 — 2:1. Сильферберг — 10 (бол., Грант, Шаттенкирк), 55:00 — 3:1. Сузуки — 21 (Дворак, Друэн), 59:30 — 3:2Вратари: Гибсон — МонтембоШтраф: 6 — 6Броски: 33 (11+13+9) — 28 (13+7+8)

«Анахайм» — «Монреаль» — 3:2

«Вегас» — «Нью-Джерси» — 4:3 Б

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился двумя результативными передачами.

21-летний нападающий «Нью-Джерси» Доусон Мерсер стал всего лишь седьмым игроком в истории НХЛ с голами в 8 матчах подряд в возрасте до 22 лет.

«Вегас» прервал победную серию «Нью-Джерси» из трех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Нью-Джерси» — 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Маршессо — 18 (Макнэбб, Барбашев), 7:48 — 1:0. Братт — 25 (бол., Хьюз, Хэмилтон), 15:16 — 1:1. Мерсер — 21, 19:32 — 1:2. Маршессо — 19 (Барбашев, Айкел), 32:50 — 2:2. Айкел — 23 (Маршессо), 43:47 — 3:2. Вуд — 11 (Боквист), 52:53 — 3:3Победный буллит: ТеодорВратари: Хилл — ШмидШтраф: 4 — 2Броски: 28 (4+14+10+0) — 49 (17+10+14+8)