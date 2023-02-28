НХЛ. «Колорадо» обыграл «Вегас», «Эдмонтон» уступил «Бостону»

«Оттава» — «Детройт» 6:2
Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Клод Жиру — гол и три голевые передачи. Защитник канадского клуба Артем Зуб сделал две голевые передачи.
«Оттава» занимает 13-е место в Восточной конференции, «Детройт» — 10-е.
«Эдмонтон» — «Бостон» 2:3
В составе победителей Дмитрий Орлов сделал две голевые передачи. Для защитника это дебютные очки за клуб после перехода из «Вашингтона». В составе канадского клуба нападающий Клим Костин отметился результативной передачей.
«Бостон» с 97 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 72 очками — на шестой строчке «Запада».
«Даллас» — «Ванкувер» 4:5 ОТ
Победу «Ванкуверу» в овертайме принес российский нападающий Андрей Кузьменко, отличившийся 28-й раз в сезоне. Также на его счету ассистентский дубль. Еще один гол забил Василий Подколзин, который отличился во второй раз в сезоне. Нападающий Виталий Кравцов не набрал очков в дебютной встрече. Один гол в составе «Далласа» забил нападающий Евгений Дадонов.
«Даллас» потерпел шестое поражение в семи последних матчах. У канадской команды три победы в пяти матчах.
«Колорадо» — «Вегас» 3:0
В составе победителей дубль оформил Микко Рантанен, достигший отметки в 40 заброшенных шайб за сезон. Также отличился Натан Маккиннон. На счету российского форварда Валерия Ничушкина результативная передача.
Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам и оформил третий шат-аут в сезоне.
«Колорадо» одержал шестую победу подряд и с 73 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» (76) — первый.
«Анахайм» — «Чикаго» 4:2
Ассистентским хет-триком отличился игрок хозяев Мэйсон Мактавиш.
Для «Анахайма» эта победа стала третьей кряду, клуб с 47 очками располагается на 16‑й строчке в турнирной таблице Западной конференции, уступая «Чикаго» (47) лишь по дополнительным показателям.