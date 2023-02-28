НХЛ. «Колорадо» обыграл «Вегас», «Эдмонтон» уступил «Бостону»

«Оттава» — «Детройт» 6:2

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Клод Жиру — гол и три голевые передачи. Защитник канадского клуба Артем Зуб сделал две голевые передачи.

«Оттава» занимает 13-е место в Восточной конференции, «Детройт» — 10-е.

«Оттава» — «Детройт» 6:2

«Эдмонтон» — «Бостон» 2:3

В составе победителей Дмитрий Орлов сделал две голевые передачи. Для защитника это дебютные очки за клуб после перехода из «Вашингтона». В составе канадского клуба нападающий Клим Костин отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Бостон» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Голы: Макдэвид — 49 (Драйзайтль), 2:17 — 1:0. Носек — 4 (Хэтэуэй, Орлов), 2:30 — 1:1. Фолиньо — 10 (Койл, Орлов), 15:06 — 1:2. Макдэвид — 50 (Костин, Сиси), 32:20 — 2:2. Заха — 14 (Пастрняк, Форборт), 39:30 — 2:3Вратари: Скиннер (59:48) — СуэйменШтраф: 10-4Броски: 24 (7+9+8) — 28 (10+9+9)

«Бостон» с 97 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 72 очками — на шестой строчке «Запада».

«Эдмонтон» — «Бостон» 2:3

«Даллас» — «Ванкувер» 4:5 ОТ

Победу «Ванкуверу» в овертайме принес российский нападающий Андрей Кузьменко, отличившийся 28-й раз в сезоне. Также на его счету ассистентский дубль. Еще один гол забил Василий Подколзин, который отличился во второй раз в сезоне. Нападающий Виталий Кравцов не набрал очков в дебютной встрече. Один гол в составе «Далласа» забил нападающий Евгений Дадонов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ (1:3, 2:1, 1:0, 0:1) Голы: Бовилье — 14 (Петтерссон, Кузьменко), 3:27 — 0:1. Бенн — 24 (мен., Сегин), 8:37 — 1:1. Дрис — 9 (бол., Гарлэнд, Воланин), 9:00 — 1:2. Подколзин — 2 (Рятю, Хьюз), 15:03 — 1:3. Дадонов — 5 (Джонстон, Сутер), 24:33 — 2:3. Бовилье — 15 (Хьюз, Кузьменко), 31:28 — 2:4. Хинтц — 25 (бол., Бенн, Павелски), 37:46 — 3:4. Лундквист — 6 (Марчмент, Делландреа), 43:25 — 4:4. Кузьменко — 28 (Бовилье, Хьюз), 60:48 — 4:5Вратари: Эттингер — ДемкоШтраф: 6-10Броски: 38 (9+20+9+0) — 21 (11+3+6+1)

«Даллас» потерпел шестое поражение в семи последних матчах. У канадской команды три победы в пяти матчах.

«Даллас» — «Ванкувер» 4:5 ОТ

«Колорадо» — «Вегас» 3:0

В составе победителей дубль оформил Микко Рантанен, достигший отметки в 40 заброшенных шайб за сезон. Также отличился Натан Маккиннон. На счету российского форварда Валерия Ничушкина результативная передача.

Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам и оформил третий шат-аут в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Рантанен — 39, 0:14 — 1:0. Рантанен — 40 (Комфер), 36:20 — 2:0. Маккиннон — 22 (п.в., Ничушкин, Лехконен), 56:33 — 3:0Вратари: Георгиев — Хилл (56:16 — 56:33)Штраф: 6-6Броски: 34 (11+17+6) — 31 (11+12+8)

«Колорадо» одержал шестую победу подряд и с 73 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» (76) — первый.

«Колорадо» — «Вегас» 3:0

«Анахайм» — «Чикаго» 4:2

Ассистентским хет-триком отличился игрок хозяев Мэйсон Мактавиш.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Чикаго» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) Голы: Т. Джонсон — 8 (бол., Доми, Рэддиш), 5:35 — 0:1. Лундестрем — 4 (Терри, Мактавиш), 13:18 — 1:1. Сильферберг — 9 (бол., Клингберг, Ватрано), 19:14 — 2:1. Атанасиу — 13 (бол., Доми, Т. Джонсон), 33:11 — 2:2. Джонс — 5 (Мактавиш, Ватрано), 39:42 — 3:2. Терри — 16 (Мактавиш), 48:15 — 4:2Вратари: Достал — Мразек (58:30 — 59:56)Штраф: 8-10Броски: 33 (8+13+12) — 26 (8+14+4)

Для «Анахайма» эта победа стала третьей кряду, клуб с 47 очками располагается на 16‑й строчке в турнирной таблице Западной конференции, уступая «Чикаго» (47) лишь по дополнительным показателям.