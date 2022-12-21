Кочетков — вторая звезда дня в НХЛ

Российский голкипер «Каролины»признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Накануне «ураганы» обыграли «Нью-Джерси» со счетом 4:1. Кочетков отразил 37 бросков и был признан первой звездой матча.

Отметим, что в десятом матче подряд с Кочетковым на льду «Каролина» набрала очки. Он повторил клубный рекорд по этому показателю. Россиянин делит первое место с Кэмом Уордом, который показывал такой результат трижды — в сезоне-2008/09, 15/16 и 17/18.

Первой звездой назван форвард «Виннипега» Кайл Коннор, на счету которого два гола и передача в игре с «Оттавой» (5:1).

Топ‑3 лучших игроков дня замкнул нападающий «Филадельфии» Трэвис Конекны, забросивший две шайбы в игре против «Коламбуса» (5:3).