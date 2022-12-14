Главный тренер «Торонто» оценил игру голкипера Самсонова

«Я думаю, что в первом периоде мы дали им слишком много пространства и слишком лёгкий доступ к нашей зоне и к середине площадки.
Но Сэмми был великолепен в тот период и позволил нам прийти в себя. Затем он отразило выход "один на один " во втором периоде и сохранил счёт 2:0.
Затем команда наконец включилась и помогла ему.
Хочу отметить работу, которую он проделал с тех пор, как прибыл в наш клуб. С ним работали тренер вратарей, тренер по силовой подготовке, команда по производительности, диетолог.
Он принял всё, что мы ему предложили, и всё, о чем мы просили его сделать. Он проделал большую работу, и я думаю, что он доволен своей игрой», — цитирует Кифа Sportsnet.
Самсонов провел 11 матчей в нынешнем сезоне НХЛ за «Торонто» и выиграл 9 раз. В среднем голкипер отражает 93.9% бросков.