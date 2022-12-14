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    Главный тренер «Торонто» оценил игру голкипера Самсонова

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    Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф поделился эмоциями от игры российского голкипера Ильи Самсонова.

    Илья Самсонов
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    Илья Самсонов

    «Я думаю, что в первом периоде мы дали им слишком много пространства и слишком лёгкий доступ к нашей зоне и к середине площадки.

    Но Сэмми был великолепен в тот период и позволил нам прийти в себя. Затем он отразило выход "один на один " во втором периоде и сохранил счёт 2:0.

    Затем команда наконец включилась и помогла ему.

    Хочу отметить работу, которую он проделал с тех пор, как прибыл в наш клуб. С ним работали тренер вратарей, тренер по силовой подготовке, команда по производительности, диетолог.

    Он принял всё, что мы ему предложили, и всё, о чем мы просили его сделать. Он проделал большую работу, и я думаю, что он доволен своей игрой», — цитирует Кифа Sportsnet.

    Самсонов провел 11 матчей в нынешнем сезоне НХЛ за «Торонто» и выиграл 9 раз. В среднем голкипер отражает 93.9% бросков.

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