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    НХЛ. «Тампа» проиграла «Рейнджерс», «Вегас» обыграл «Лос-Анджелес»

    12 октября состоялись два матча регулярного чемпионата НХЛ

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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»
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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 3:1

    В составе победителей две шайбы забросил Мика Зибанежад, еще один гол на счету Барклайя Гудроу. Форвард Артемий Панарин сделал голевую передачу. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 26 из 27 бросков.

    За «молний» отличился Стивен Стэмкос, которому ассистировал Никита Кучеров. Голкипер Андрей Василевский отразил 36 из 39 бросков по своим воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Зибанежад — 1 (мен., Труба, Миллер), 23:25 — 1:0. Стэмкос — 1 (бол., Кучеров, Пойнт), 29:09 — 1:1. Зибанежад — 2 (бол., Панарин, Крайдер), 45:11 — 2:1. Гудроу — 1 (Линдгрен, Карпентер), 51:00 — 3:1Вратари: Шестеркин — Василевский (58:02)Штраф: 12-8Броски: 38 (14+16+8) — 26 (8+8+10)

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 3:1

    «Лос-Анджелес» — «Вегас» 3:4

    «Вегаса» вырвал победу за 26 секунд до завершения основного времени матча. Точным броском отметился Марк Стоун.

    «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)
    НХЛ. Регулярный чемпионат
    Голы: Виларди — 1 (Байфилд, Иафалло), 10:36 — 1:0. Маршессо — 1 (Карлссон), 21:41 — 1:1. Айкел — 1 (Стивенсон, Смит), 41:27 — 1:2. Кемпе — 1 (Копитар, Дурзи), 44:02 — 2:2. Карлссон — 1 (бол., Пьетранджело, Руа), 47:17 — 2:3. Калиев — 1 (Мур, Виларди), 52:58 — 3:3. Стоун — 1 (п.в., Стивенсон, Пьетранджело), 59:34 — 3:4Вратари: Куик (59:34) — ТомпсонШтраф: 10-6Броски: 30 (7+16+7) — 51 (16+16+19)

    В следующем матче «Лос‑Анджелес» сыграет с «Сиэтлом», «Вегас» на своем льду примет «Чикаго».

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