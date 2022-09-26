Заварухин: Вратарь подтащил нас, это повлияло на результат матча с «Куньлунем»

Главный тренероценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(6:1).

«Немножко медленно входили в игру, не было быстроты начала атаки. Забили в неравных составах, вратарь подтащил нас, это повлияло на результат матча.

Хотел бы поблагодарить ребят, было много блокированных бросков, хороший был возврат в оборону, командная победа.

Игра первой спецбригады большинства? Ну, еще рано говорить про их игру, не так много матчей прошло, дальше посмотрим, что будет, команды подстраиваются под них.

Будем менять сочетания, будем искать способы, чтобы соперник не смог подстроиться.

Одиннадцать матчей с шайбами в меньшинстве? Меняем пару форвардов, хотели немного по-другому все сделать. Нужно немножко удачи в этом компоненте нам», — приводит слова тренера сайт КХЛ.