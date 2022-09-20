Федоров: «Куньлунь» хотел победить больше, чем мы, к сожалению

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Куньлун Ред Стар» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Соперника — с победой, они заслужили эту победу. После первого периода мы должны были проигрывать 0:2 или 0:3.

Поговорили с ребятами в первом перерыве, во втором. Попытались ускорить темп игры, перешли на три звена. Вернулись в игру, но этого оказалось мало — как мы запрягали, так и ехали в итоге весь матч.

Когда играешь 15 минут из 60... Знаем, чего мы хотели, но хотеть и мочь — это разные вещи. Это не первое наше поражение в этом дворце, тренерскому штабу есть над чем подумать, поговорить с ребятами.

Мы должны уважать себя, уважать клуб и эмблему, с которой мы выходим на лед. В КХЛ нет проходных матчей, с кем бы ты ни играл. Печальный для нас опыт, надеюсь, то, что не убивает, делает нас сильнее.

Соперник хотел победить больше, чем мы, к сожалению. Мы очень странно играли, не знаю, где были наши головы. Моментами соперник был быстрее и мобильнее.

Реализация? Мы небрежно отнеслись к моментам, уж из 6-7 один мы должны забивать даже другой стороной клюшки, но этого не случилось. Многие наши игроки были не в своей тарелке, это факт», — цитирует тренера сайт КХЛ.