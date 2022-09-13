«Барыс» дома нанес поражение «Трактору»

Хоккеисты «Барыса» обыграли «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая во вторник в Нур‑Султане, завершилась победой хозяев льда со счетом 3:1.

Дублем в составе «Барыса» отметился Линден Вей, еще одна шайба на счету Кирилла Савицкого. У «Трактора» забивал Тему Пулккинен.

Хоккей КХЛ Регулярный чемпионат «Барыс» (Нур-Султан) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) Голы: Вей — 2 (Михайлис, Савицкий), 6:42 — 1:0. Савицкий — 3 (Михайлис, Вей), 15:36 — 2:0. Пулккинен — 4 (бол., Бурдасов, Исаев), 19:51 — 2:1. Вей — 3 (бол., п.в.), 59:55 — 3:1Вратари: Бояркин — Проскуряков (59:16 — 59:55)Штраф: 4-2Броски: 20 (9+4+7) — 26 (14+6+6)

В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает 10-е место, набрав 3 очка в 5 матчах. «Трактор» идет на 1 позицию выше — 4 очка после 6 игр.