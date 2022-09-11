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    ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря шайбе Соркина и двум ассистам Мамина

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    ЦСКА в выездном матче КХЛ выиграл у «Локомотива» со счетом 3:2.

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    Победная шайба на счету Максима Соркина. По шайбе забросили Виталий Абрамов и Тахир Мингачев. У Максима Мамина две голевые передачи. Артем Ильенко и Александр Полунин забивали у хозяев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Абрамов — 3 (Мамин, Сергеев), 4:12 — 0:1. Мингачев — 1 (Нестеров, Классон), 9:25 — 0:2. Ильенко — 1 (Андронов, Тесанов), 32:29 — 1:2. Соркин — 1 (бол., Дитц, Мамин), 35:25 — 1:3. Полунин — 1 (Красковский, Черепанов), 46:08 — 2:3Вратари: Бочаров — РейдеборнШтраф: 4 — 4Броски: 32 (10+9+13) — 22 (8+7+7)

    «Локомотив» проиграл во второй раз подряд. Он идет восьмым. ЦСКА находится на две строчки выше. Это его третья победа в сезоне.

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