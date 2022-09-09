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    Гол Хмелевского принес «Салавату» победу над «Трактором»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» у себя дома победил «Трактор» со счетом 3:2.

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    Команды шли на равных до третьего периода. У хозяев отметились Станислав Бочаров и Степан Санников, а за гостей забили Антон Бурдасов и Максим Шабанов.

    Победный бросок в третьем периоде сделал нападающий Александр Хмелевский.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Бурдасов — 3 (Блажиевский, Исаев), 0:22 — 0:1. Бочаров — 1 (бол., Хмелевский, Шмелев), 4:17 — 1:1. Шабанов — 1 (Ясинский, Ткачев), 25:44 — 1:2. Санников — 1 (Картаев), 26:10 — 2:2. Хмелевский — 4, 44:01 — 3:2Вратари: Ежов — Мыльников (59:42)Штраф: 2 — 16Броски: 37 (16+14+7) — 17 (8+3+6)

    «Салават» во второй раз подряд одержал победу. «Трактор» потерпел третье поражение в сезоне.

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