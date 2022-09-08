«Амур» в овертайме обыграл «Магнитку»

Хабаровскийодержал гостевую победу над магнитогорским(5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Михал Йордан, Ярослав Лихачев, Вячеслав Грецкий и Иван Николишин, который сначала сравнял счет в концовке 3-го периода, а затем забил в овертайме.

За магнитогорский клуб шайбы забросили Николай Голдобин, Анатолий Никонцев, Данила Юров и Джош Карри.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:5 ОТ (2:0, 0:1, 2:3, 0:1) Голы: Голдобин — 1 (Юров), 12:06 — 1:0. Никонцев — 1 (Зернов), 14:04 — 2:0. Йордан — 1 (бол., Николишин), 21:20 — 2:1. Юров — 1 (Яковлев, Земченок), 40:37 — 3:1. Лихачев — 2 (Слепец, Аликин), 41:42 — 3:2. Карри — 1 (бол., Лайпсик, Чибисов), 51:23 — 4:2. Грецкий — 1 (Корягин), 53:51 — 4:3. Николишин — 1 (Руденков), 59:35 — 4:4. Николишин — 2 (Руденков), 60:20 — 4:5Вратари: Кошечкин — Калниньш (Аликин, 14:04, 58:52 — 59:35)Броски: 30 (10+5+15+0) — 35 (13+11+10+1)Штраф: 4 — 2

«Амур» вышел на второе место в Восточной конференции КХЛ с 4 очками. «Металлург» на 4-й строчке (4 очка).

«Металлург» в следующем матче примет «Спартак» 10 сентября. «Амур» дома сыграет с «Куньлунем» 13-го числа.