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    Дубль Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Детройт»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз Детройт Ред Уингз Каролина Харрикейнз Нью-Джерси Дэвилз Баффало Сэйбрз Нью-Йорк Айлендерс
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде победили «Детройт Ред Вингз» со счетом 7:2.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    Две шайбы забросил российский нападающий «Пингвинов» Евгений Малкин, который вернулся в основной состав, отбыв четырехматчевую дисквалификацию.

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Питтсбург» — 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
    Голы: Руведел — 4 (Блюгерс, Макгинн), 13:44 — 0:1. Кросби — 30 (Ракелль, Летанг), 15:18 — 0:2. Врана — 13 (бол., Бертуцци, Зайдер), 16:36 — 1:2. Расмуссен — 13 (Декейсер, Грайсс), 20:17 — 2:2. Ракелль — 20 (Мэтисон), 27:44 — 2:3. Летанг — 9 (Дюмулин), 31:37 — 2:4. Малкин — 18 (бол., Гюнтцель, Кросби), 36:23 — 2:5. Хейнен — 18 (Летанг, Картер), 45:38 — 2:6. Малкин — 19 (Зукер, Руведел), 59:34 — 2:7Вратари: Грайсс (Неделькович, 40:00) — ДесмитБроски: 25 (9+12+4) — 38 (7+16+15)Штраф: 2 — 4

    В другом матче игрового дня «Каролина» победила «Нью-Джерси» в овертайме со счетом 3:2.

    В этой встрече в составе «Каролины» в НХЛ дебютировал российский вратарь Петр Кочетков, отразивший 17 из 19 бросков.

    Первую шайбу в карьере он пропустил от белорусского форварда Егора Шаранговича, который записал в свой актив еще и голевую передачу.

    Результативным пасом отметился российский защитник «Дэвилз» Никита Охотюк.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Шарангович — 23 (бол., Боквист, Сиверсон), 35:43 — 1:0. Хишир — 21 (Шарангович, Охотюк), 48:30 — 2:0. Шей — 9, 55:24 — 2:1. Нидеррайтер — 24 (Фаст, Деанджело), 58:04 — 2:2. Джарвис — 16 (Деанджело), 61:39 — 2:3Вратари: Гиллис — Кочетков (57:58 — 58:04)Броски: 19 (6+5+8+0) — 29 (9+9+9+2)Штраф: 6 — 8

    Еще в одном матче «Баффало» на своем льду победил «Айлендерс» со счетом 5:3.

    Победной оказалась шайба Винса Хинострозы.

    Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков из 35.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Айлендерс» — 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
    Голы: Миттельштадт — 5 (Окпосо, Фицджеральд), 12:11 — 1:0. Барзал — 15 (Добсон, Ахо), 17:09 — 1:1. Далин — 13 (бол., Скиннер, Так), 21:17 — 2:1. Томпсон — 37 (Брайсон, Олофссон), 24:05 — 3:1. Хиностроза — 13 (Бьорк, Гиргенсонс), 32:48 — 4:1. Добсон — 12 (Паризе, Хара), 48:45 — 4:2. Беллоуз — 5 (Пулок, Койвула), 50:22 — 4:3. Скиннер — 33 (Томпсон, Олофссон), 52:40 — 5:3Вратари: Токарски — Сорокин (59:06)Броски: 35 (12+10+13) — 22 (6+5+11)Штраф: 16 — 34

    «Баффало» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» — девятый.

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