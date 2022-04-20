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    «Магнитка» сравняла счет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг ЦСКА
    Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над московским ЦСКА (6:3) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В составе победителей отличились Филипп Майе, Линус Хультстрем, Архип Неколенко, Денис Зернов, Брендан Лайпсик и Николай Голдобин.

    Шайбы армейцев записали на свой счет Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Антон Слепышев и Константин Окулов.

    КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Второй матч
    «Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 6:4 (1:0, 4:3, 1:1)
    Голы: Майе — 7 (Земченок, Голдобин), 6:07 — 1:0. Абрамов — 5 (Карнаухов), 22:24 — 1:1. Хультстрем — 2 (Хабаров, Майе), 24:44 — 2:1. Григоренко — 7 (Сергеев, Каменев), 24:51 — 2:2. Неколенко — 2 (Виделль, Дронов), 25:28 — 3:2. Слепышев — 4 (Плотников), 31:57 — 3:3. Зернов — 8 (Карпов, Никонцев), 35:52 — 4:3. Лайпсик — 9 (Майе), 37:55 — 5:3. Голдобин — 8 (Майе, Лайпсик), 53:08 — 6:3. Окулов — 6 (бол., Плотников, Абрамов), 59:15 — 6:4Вратари: Кошечкин — ФедотовБроски: 37 (15+14+8) — 27 (12+8+7)Штраф: 6 — 6

    Благодаря победе в этом матче «Металлург» сравнял счет в серии — 1-1. Третья игра противостояния состоится 22 апреля в Москве.

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