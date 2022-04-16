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    Леннстрём: У меня есть контракт с «Торпедо» на сезон, но я не хочу возвращаться в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Сборная Швеции
    Экс-защитник нижегородского «Торпедо» Теодор Леннстрём, в феврале подписавший контракт со шведским «Юргорденом», сообщил о нежелании возвращаться в Континентальную хоккейную лигу.

    Теодор Леннстрём
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    Теодор Леннстрём

    «Да, у меня есть контракт с "Торпедо" на следующий сезон. Они выдвинули требование, когда я уезжал в "Юргорден", чтобы я подписал контракт с клубом на следующий сезон. Ввиду обстоятельств я не хочу возвращаться и играть там. Это всё, что я могу сказать. Не знаю, что необходимо, чтобы разорвать контракт. С этим будет разбираться мой агент. Посмотрим», — приводит слова Леннстрёма Expressen.

    27-летний швед в сезоне-2021/2022 провёл 40 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ, набрав 27 (9+18) очков при показателе полезности «-8».

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