Георгиев — девятый в НХЛ по шатаутам среди россиян

Александр Георгиев Фото: globallookpress.com
Он отразил все 28 бросков по своим воротам, тем самым оформив второй в сезоне и восьмой в карьере шатаут. По этому показателю он вышел на девятое место в истории среди россиян, повторив результат Михаила Шталенкова (8).
Рекорд принадлежит Евгению Набокову (59). Далее расположились Николай Хабибулин (46) и Сергей Бобровский (37).
У Георгиева 13 побед в 30 матчах текущего сезона и два «сухаря». В среднем за игру он пропускает 2,91 гола, отражая 89,8% бросков.