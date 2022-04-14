Георгиев — девятый в НХЛ по шатаутам среди россиян

«Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата разгромили «Филадельфию» (4:0). Первой звездой встречи стал голкипер

Он отразил все 28 бросков по своим воротам, тем самым оформив второй в сезоне и восьмой в карьере шатаут. По этому показателю он вышел на девятое место в истории среди россиян, повторив результат Михаила Шталенкова (8).

Рекорд принадлежит Евгению Набокову (59). Далее расположились Николай Хабибулин (46) и Сергей Бобровский (37).

У Георгиева 13 побед в 30 матчах текущего сезона и два «сухаря». В среднем за игру он пропускает 2,91 гола, отражая 89,8% бросков.