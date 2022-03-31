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    Немировски: Все говорят, что на Евротуре скорость и качество игры чуть выше, чем в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Торпедо КХЛ Евротур
    Бывший тренер «Торпедо» Дэвид Немировски считает, что уровень КХЛ упадет без иностранных хоккеистов.

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «Конечно, если легионеров не будет в следующем году, уровень КХЛ упадет. Легионеры идут на пользу лиге, пусть их немного, но 5-7 иностранцев в команде — это хорошо.

    Надо делать самую сильную лигу, это поможет в развитии игроков, а значит, и сборной России.

    У нас в КХЛ много россиян, но на деле недостаточно качественных игроков, которые могли бы играть на чемпионатах мира или Олимпиадах с участием НХЛ. Надо готовить наших ребят, а это можно сделать только через практику и конкуренцию.

    Все говорят, что на Евротуре скорость и качество игры чуть выше, чем в КХЛ. А надо делать так, чтобы в КХЛ уровень был выше!

    Сейчас градация уровней хоккея такова, что на вершине — Олимпиады с участием игроков НХЛ, как было в Сочи или Ванкувере. Ступенькой ниже — НХЛ, еще на две ступеньки ниже — Евротур, и только потом КХЛ.

    Конечно, ребятам непросто подниматься на несколько уровней выше КХЛ прямо перед крупным международным турниром. Для этого и нужны конкуренция, тяжелый календарь, сложные игры внутри чемпионата.

    Сильная лига будет только помогать сборной. Взгляните на игроков НХЛ, им не нужны сборы перед Олимпиадами, чемпионатами мира.

    Они готовятся в сезоне, где в каждом матче высочайший уровень игры», — заявил Немировски «Чемпионату».

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