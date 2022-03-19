Ничушкин обновил личный рекорд по количеству очков в сезоне НХЛ

«Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сан-Хосе» со счетом 5:3.

В этом матче российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль и набрал 34-е и 35-е очки в текущем сезоне.

Таким образом, форвард превзошел свой лучший результат, который он достиг еще в дебютном сезоне в НХЛ, когда за «Даллас» провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 34 очка. Тот сезон форвард завершил с 36 баллами, так как два балла он набрал в матчах плей-офф.

В текущем сезоне Валерий сыграл в 44 играх, забросил 17 шайб и сделал 18 результативных передач.