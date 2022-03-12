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    «Сент-Луис» победил «Нэшвилл», Тарасенко отдал две голевые передачи

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нэшвилл Предаторз Сент-Луис Блюз
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» одержал выездную победу над «Нэшвиллом» со счетом 7:4.

    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    В составе победителей дубль сделал нападающий Роберт Томас. Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами.

    В составе «Нэшвилла» 3 (2+1) очка набрал форвард Мэтт Дюшен.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 4:7 (1:3, 3:1, 0:3)
    Голы: Перрон — 15 (бол., Крюг, Тарасенко), 6:35 — 0:1. Саад — 18 (Томас, Кайру), 7:23 — 0:2. Томас — 11 (бол., Саад, Кайру), 17:42 — 0:3. Дюшен — 30 (Форсберг, Джохансен), 18:34 — 1:3. Джохансен — 15 (бол., Дюшен, Йоси), 23:44 — 2:3. Форсберг — 29 (Экхольм, Каррье), 28:14 — 3:3. Крюг — 8 (Макичерн, Бозак), 31:38 — 3:4. Дюшен — 31 (Джохансен), 32:17 — 4:4. Томас — 12 (Кайру, Тарасенко), 57:22 — 4:5. Перрон — 16 (п.в.), 58:03 — 4:6. Фолк — 8 (п.в., Томас), 58:27 — 4:7Вратари: Сарос (57:36 — 58:03, 58:15 — 58:27) — ХуссоБроски: 35 (11+14+10) — 35 (13+10+12)Штраф: 6 — 6
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