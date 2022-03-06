ЦСКА дожал «Локомотив» в 4-м овертайме и выиграл третий матч в серии

В основное время игры у армейцев дублем отметился нападающий Константин Окулов.
Решающую шайбу на 6-й минуте четвертого овертайма забросил нападающий москвичей Максим Сорокин в большинстве.
За ярославскую команды забили форварды Павел Красковский.
КХЛ. 1/4 финала конференций
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:3 4ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Красковский — 1 (бол., Полунин, Гормли), 6:18 — 1:0. Окулов — 2 (Каменев), 7:41 — 1:1. Окулов — 3 (Плотников, Гилмор), 38:22 — 1:2. Шалунов — 2 (бол., Анисимов, Каюмов), 58:27 — 2:2. Соркин — 2 (бол.), 126:34 — 2:3Вратари: Исаев — ФедотовБроски: 68 (7+19+11+31) — 58 (7+11+7+33)Штраф: 10 — 20
Счет в серии стал 3-0 в пользу ЦСКА. Четвертая встреча пройдет 7 марта на площадке «Локомотива».