Марнер стал первой звездой месяца в НХЛ

Нападающий «Торонто»стал первой звездой месяца НХЛ. В 12 матчах игрок набрал 23 (9+14) очков.

Второй звездой месяца стал вратарь «Калгари» Якоб Маркстрем. Швед выиграл в 8 из 9 матчей, отражая в каждом 92,9 процента бросков. Одну встречу он отстоял на ноль.

Третьей звездой оказался нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне. В 10 матчах у финна 9 шайб и 6 голевых передач.

Mitchell Marner (@MapleLeafs), Jacob Markstrom (@NHLFlames), Patrik Laine (@BlueJacketsNHL) named the NHL’s “Three Stars” for the month of February.#NHLStats: https://t.co/7Bq2K8Cqvt pic.twitter.com/kIIlvwSyzZ