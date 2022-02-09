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    «Барыс» проведёт товарищеские матчи со «Спартаком» и московским «Динамо»

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    В рамках подготовки к решающей части сезона Континентальной хоккейной лиги команда «Барыс» планирует провести три товарищеские встречи с соперниками из Западной конференции, сообщает пресс-служба клуба.

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    21 февраля команда сыграет со «Спартаком», а 22 и 24 февраля проведёт матчи с московским «Динамо». Далее коллектив Юрия Михайлиса вернётся в Нур-Султан и продолжит подготовку к матчам плей-офф на домашней арене.

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    • Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции вышли в розыгрыш Кубка Гагарина по проценту набранных очков от общего количества. Матчи плей-офф начнутся с 1 марта. «Барысу» предстоит сражаться с магнитогорским «Металлургом». Команда из Казахстана начнёт серию на гостевом льду.

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