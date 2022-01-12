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    Фазель о приостановке сезона в КХЛ: Это очень мудрое решение

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    Почетный президент ИИХФ Рене Фазель дал комментарий по поводу приостановки сезона КХЛ из-за коронавируса.

    Рене Фазель
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    Рене Фазель

    «Это очень мудрое решение, учитывая нынешнюю ситуацию с вирусом. Дело в том, что многие хоккеисты клубов КХЛ поедут на Олимпиаду в Пекин. Такое решение принято, чтобы защитить тех хоккеистов, которые поедут в Китай. Известно, что правила, касающиеся коронавируса, очень строгие для тех, кто будет участвовать в Олимпиаде. Сейчас появилась новая версия вируса — "омикрон", могу сказать, что в Европе сейчас очень многие мероприятия отменяются. Некоторые клубы продолжают играть, но многие уже отказались.

    Знаю, что "омикрон" уже свирепствует. Так что КХЛ приняла верное решение, защитив своих игроков. Могу сказать, что у меня были симптомы заболевания перед Новым годом, но тест показал отрицательный результат. Возможно, это была сильная простуда, так что я пока жив», — цитирует Фазеля «РИА Новости».

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