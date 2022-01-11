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    «Ак Барс» уверенно переиграл СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Ак Барс
    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на выезде обыграл СКА, со счётом 1:3.

    Никита Дыняк
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    Никита Дыняк

    На 4-й минуте Пер Линдхольм вывел казанцев вперёд. На 9-й минуте Никита Гусев сравнял счёт. На последней минуте первого периода Никита Дыняк во второй раз вывел вперёд «Ак Барс». На старте третьего игрового отрезка судьи отменили гол Евгения Кетова. Третий гол казанцы забили на последней минуте встречи. Джордан Уил забросил в пустые ворота.

    КХЛ
    СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Линдхольм — 7 (Уил), 3:13 — 0:1. Гусев — 10 (Воробьев, Моисеев), 8:43 — 1:1. Дыняк — 7 (Галимов, Рукавишников), 19:11 — 1:2. Уил — 12 (п.в.), 59:28 — 1:3Вратари: Юханссон (58:53 — 59:28) — БобковШтраф: 2 — 4Броски: 13 (7+2+4) — 17 (4+5+8)Судьи: Сергеев, Юдаков

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». СКА в Санкт-Петербурге встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 13 января.

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