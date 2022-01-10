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    «Сент-Луис» вырвал победу у «Далласа»

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    «Сент-Луис» на своем льду обыграл «Даллас» со счетом 2:1.

    «Сент-Луис»
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    «Сент-Луис»

    Во втором периоде счет в матче открыл Джейсон Робертсон. За последнюю минуту игры хозяева смогли дважды забить, реализовав большинство. Точными бросками отметились Райан О'Райли и Джордан Кайру, забросивший шайбу за 23 секунды до сирены.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Даллас» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Робертсон — 12 (Павелски, Хейсканен), 29:16 — 0:1. О`Райлли — 6 (бол., Крюг), 59:13 — 1:1. Кайру — 14 (бол.), 59:31 — 2:1Вратари: Биннингтон (58:01 — 59:13) — Холтби (59:35)Штраф: 6-10Броски: 31 (10+5+16) — 25 (7+12+6)

    «Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции НХЛ. «Даллас» идет на Западе на 12-й строчке.

    «Сент-Луис» — «Даллас» — 2:1
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