Немировски: Против СКА у нас играли 8-9 человек с температурой

Главный тренер «Торпедо»подвел итоги матча против(0:3).

«У нас сложный выезд — много травмированных и больных. Вообще не должны были играть 8-9 человек, но они вышли и бились.

У многих была температура. Можно только гордиться ими. У нас сейчас тяжелая ситуация, очень нужны очки.

Соперник силен. СКА хорошо держал шайбу у нас в зоне. Первый период был очень тяжелым, очень устали. Потом стало полегче.

Не могу ругать своих игроков за это. У нас была задача сыграть проще в своей зоне, но сил не хватило», — сказал Немировски «Р-Спорту».