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    Немировски: Против СКА у нас играли 8-9 человек с температурой

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    Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча против СКА (0:3).

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «У нас сложный выезд — много травмированных и больных. Вообще не должны были играть 8-9 человек, но они вышли и бились.

    У многих была температура. Можно только гордиться ими. У нас сейчас тяжелая ситуация, очень нужны очки.

    Соперник силен. СКА хорошо держал шайбу у нас в зоне. Первый период был очень тяжелым, очень устали. Потом стало полегче.

    Не могу ругать своих игроков за это. У нас была задача сыграть проще в своей зоне, но сил не хватило», — сказал Немировски «Р-Спорту».

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