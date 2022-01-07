Немировски: Против СКА у нас играли 8-9 человек с температурой

Дэвид Немировски Фото: globallookpress.com
«У нас сложный выезд — много травмированных и больных. Вообще не должны были играть 8-9 человек, но они вышли и бились.
У многих была температура. Можно только гордиться ими. У нас сейчас тяжелая ситуация, очень нужны очки.
Соперник силен. СКА хорошо держал шайбу у нас в зоне. Первый период был очень тяжелым, очень устали. Потом стало полегче.
Не могу ругать своих игроков за это. У нас была задача сыграть проще в своей зоне, но сил не хватило», — сказал Немировски «Р-Спорту».