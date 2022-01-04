Официально: Ротенберг — главный тренер СКА

назначен на должность главного тренера петербургского СКА, сообщает пресс-служба армейцев.

«В штабе СКА произошли изменения. В соответствии с решением совета директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера.

Валерий Брагин займёт позицию старшего тренера. Александр Титов станет ассистентом главного тренера команды СКА-1946», — говорится в заявлении.

Изменения в штабе СКА.

В соответствии с решением Совета Директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Валерий Брагин займёт позицию старшего тренера.

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СКА после 44 игр регулярного чемпионата КХЛ-2021/22 занимает второе место в Западной конференции с 62 очками, уступая лидирующему московскому «Динамо» одно очко.