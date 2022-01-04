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    Брагин прокомментировал назначение Ротенберга главным тренером СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Старший тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал решение совета директоров клуба назначить Романа Ротенберга главным тренером команды.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Начинается самый ответственный этап сезона, до Олимпиады осталось провести меньше 10 матчей. Работа штаба была и остаётся коллективной, мы продолжаем вместе трудиться ради общих целей.

    В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это всё сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально. Продолжу работу, выполняя функции старшего тренера.

    Перед штабом стоят серьёзные задачи: с одной стороны, нужно вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав, с другой — в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф. Важно сохранить баланс и добиться решения обеих задач», — цитирует Брагина пресс-служба клуба.

    Брагин же, занимавший должность главного тренера на протяжении полутора сезонов, занял позицию старшего тренера.

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