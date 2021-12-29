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    Президент КХЛ объяснил перенос Недели звёзд КХЛ

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    Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение о переносе Недели звёзд — 2022, которая должна была состояться с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске, на 2023 год.

    Алексей Морозов
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    Алексей Морозов

    «Мы с большой грустью объявляем о переносе Недели Звезд Хоккея на следующий год.

    Для Лиги это было непростое, тяжёлое решение — к главному шоу сезона уже несколько месяцев готовились не только КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, но и регион, город, партнёры.

    В подготовке и организации были задействованы несколько тысяч человек, готовился большой праздник, которым и является звёздная неделя: атмосфера радости, встреча игроков и болельщиков.

    К сожалению, нестабильная ситуация с пандемией в мире продолжает накладывать свой отпечаток на хоккейную жизнь во всех странах, отменяются турниры, переносятся матчи.

    Чтобы гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков в текущих условиях, нам пришлось бы отменить большую часть запланированных развлекательных активностей и ввести для игроков жёсткий "пузырь" после прилёта, что противоречит духу мероприятия.

    Отдельные слова благодарности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и его команде, которые проделали большую подготовку к мероприятию.

    В регионе стабильная эпидемиологическая ситуация, но здоровье игроков и болельщиков, а также полноценное выступление сборных на Олимпиаде-2022 — приоритет Лиги и региона, именно поэтому мы совместно пришли к такому непростому решению.

    Искренне надеюсь, что болельщики с понимаем отнесутся к данному решению, мы через год встретимся в Челябинске», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

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