Малкин провел первую тренировку с полным контактом на льду

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сообщил, что форвардыи Брайан Раст впервые с момента получения травм тренировались с полным контактом.

«Думаю, мы вполне можем ждать возвращения Раста. Шанс есть. Джино же вряд ли будет готов. Но они оба добились серьезного прогресса. На это указывает тот факт, что они тренируются в полном объеме. Вероятность возвращения Раста велика. Думаю, для Джино это слишком рано», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, Малкин отсутствует в составе «Питтсбурга» после того, как в начале лета перенес операцию на колене. Перед стартом сезона ожидалось, что игрок вернется в строй не ранее середины декабря.

После 30 сыгранных матчей «Питтсбург» занимает седьмую строчку в Восточной конференции.