Малкин провел первую тренировку с полным контактом на льду

Евгений Малкин Фото: globallookpress.com
«Думаю, мы вполне можем ждать возвращения Раста. Шанс есть. Джино же вряд ли будет готов. Но они оба добились серьезного прогресса. На это указывает тот факт, что они тренируются в полном объеме. Вероятность возвращения Раста велика. Думаю, для Джино это слишком рано», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.
Напомним, Малкин отсутствует в составе «Питтсбурга» после того, как в начале лета перенес операцию на колене. Перед стартом сезона ожидалось, что игрок вернется в строй не ранее середины декабря.
После 30 сыгранных матчей «Питтсбург» занимает седьмую строчку в Восточной конференции.