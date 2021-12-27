«Сибирь» в овертайме переиграла «Салават Юлаев»

Валентин Пьянов Фото: globallookpress.com
Счёт во встрече на девятой минуте открыл нападающий гостей Николай Кулёмин. На 22-й минуте ответную шайбу забросил Валентин Пьянов. На 35-й минуте в большинстве «Сибирь» вышла вперёд, отличился Евгений Чесалин. Уфимцы сравняли счёт через 30 секунд, автором гола стал Михаил Науменков. На первой минуте овертайма победную шайбу в составе хозяев забросил Ник Шор.
«Сибирь» следующий матч в чемпионате проведет 29 декабря дома против «Нефтехимика», а «Салават Юлаев» в тот же день встретится на выезде с «Барысом».
КХЛ
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Кулемин — 14 (Кадейкин), 8:02 — 0:1. Пьянов — 9 (Ли, Литовченко), 21:04 — 1:1. Чесалин — 4 (бол., Шор, Чайковски), 34:36 — 2:1. Науменков — 2 (Кадейкин, Кулемин), 35:02 — 2:2. Шор — 9 (Ли), 60:44 — 3:2Вратари: Красоткин — МетсолаШтраф: 6 — 4Броски: 26 (9+11+6+0) — 27 (5+11+11+0)Судьи: Беляев, Лаврентьев