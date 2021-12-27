«Сибирь» в овертайме переиграла «Салават Юлаев»

в овертайме одержала победу надв матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

Счёт во встрече на девятой минуте открыл нападающий гостей Николай Кулёмин. На 22-й минуте ответную шайбу забросил Валентин Пьянов. На 35-й минуте в большинстве «Сибирь» вышла вперёд, отличился Евгений Чесалин. Уфимцы сравняли счёт через 30 секунд, автором гола стал Михаил Науменков. На первой минуте овертайма победную шайбу в составе хозяев забросил Ник Шор.

«Сибирь» следующий матч в чемпионате проведет 29 декабря дома против «Нефтехимика», а «Салават Юлаев» в тот же день встретится на выезде с «Барысом».