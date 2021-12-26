НХЛ может пойти на изменения регламента в этом сезоне

и профсоюз игроков разрабатывают возможные изменения регламента на этот сезон в условиях распространения коронавируса, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Лига хочет дать послабления командам относительно формирования состава в экстренных случаях — например дополнительное использование Taxi-squad на Матче звезд.

Taxi-squad — дополнительная группа игроков, которые могут быстро заменить травмированных или выбывших из-за положительного теста на коронавирус. Эти игроки путешествуют с командой, тренируются и готовы в любой момент выйти на лед.

К примеру, клуб сможет экстренно вызвать вратаря, если один из двух основных голкиперов попадет в ковид-протокол.

Также вызовы игроков могут не влиять на потолок зарплат, если хоккеист зарабатывает менее 1 миллиона долларов в год.