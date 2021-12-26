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    Рижское «Динамо» по буллитам обыграло «Куньлунь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Рига Куньлунь Ред Стар
    Рижское «Динамо» одержало победу по буллитам над «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Рижское «Динамо»
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    Рижское «Динамо»

    За китайский клуб отличились Тайлер Вон (5-я минута) и Итан Уэрек (40).

    Клуб из Латвии ответил шайбами Николая Елисеева (42), и Риса Скарлетта, который перевел матч в овертайм (60).

    В серии буллитов точнее было «Динамо» — победный бросок на счету Елисеева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Вонг — 14 (Йип, П. Фу), 4:04 — 0:1. Уэрек — 5 (Спроул, Челиос), 39:13 — 0:2. Елисеев — 12 (бол., Карсумс), 41:46 — 1:2. Скарлетт — 4 (Радил, Карсумс), 59:52 — 2:2Победный буллит: ЕлисеевВратари: Гудачек — СмитБроски: 54 (13+17+23+1) — 19 (6+8+3+2)Штраф: 8 — 2

    У «Ред Стар» 25 очков, а у рижан — 34. Рижское «Динамо» 28 декабря примет на своем льду «Авангард», «Куньлунь» в этот же день сыграет в гостях с «Йокеритом».

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