Рижское «Динамо» по буллитам обыграло «Куньлунь»

Рижскоеодержало победу по буллитам над(3:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

За китайский клуб отличились Тайлер Вон (5-я минута) и Итан Уэрек (40).

Клуб из Латвии ответил шайбами Николая Елисеева (42), и Риса Скарлетта, который перевел матч в овертайм (60).

В серии буллитов точнее было «Динамо» — победный бросок на счету Елисеева.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0) Голы: Вонг — 14 (Йип, П. Фу), 4:04 — 0:1. Уэрек — 5 (Спроул, Челиос), 39:13 — 0:2. Елисеев — 12 (бол., Карсумс), 41:46 — 1:2. Скарлетт — 4 (Радил, Карсумс), 59:52 — 2:2Победный буллит: ЕлисеевВратари: Гудачек — СмитБроски: 54 (13+17+23+1) — 19 (6+8+3+2)Штраф: 8 — 2

У «Ред Стар» 25 очков, а у рижан — 34. Рижское «Динамо» 28 декабря примет на своем льду «Авангард», «Куньлунь» в этот же день сыграет в гостях с «Йокеритом».