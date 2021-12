АХЛ отменила Матч звезд из-за коронавируса

объявила об отмене Матча звезд, который должен был пройти в Лавале, сообщает пресс-служба лиги.

Мероприятие должно было пройти с 6 по 7 февраля, но было отменено из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее в среду стало известно, что хоккеисты из НХЛ не смогут принять участие в Олимпиаде из-за пандемии.

Due to the ongoing COVID-19 pandemic, the 2022 #AHLAllStar Classic, scheduled for Feb. 6-7 in Laval, will not be held.

En raison de la pandémie de COVID-19, la Classique des étoiles 2022, prévue à Laval les 6 et 7 février, ne pourra avoir lieu.

