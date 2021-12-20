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    Проворов: Второй раз подряд упустить шанс выступить на Олимпиаде — это удар

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    Защитник «Филадельфии» и сборной России Иван Проворов прокомментировал разговоры о том, что игроки НХЛ не смогут поехать на Олимпиаду в Пекин.

    Иван Проворов
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    Иван Проворов

    «Второй раз подряд упустить шанс выступить на Олимпиаде — это удар. Но ты должен принимать правильное решение», — приводит слова россиянина «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

    Число игроков, находящихся в COVID-протоколе, уже превысило 100 человек, матчи переносят, а некоторые команды уже сидят на паузе до Рождества с запретом на тренировки.

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