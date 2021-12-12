Минское «Динамо» победило «Йокерит», Стрёмвалль оформил хет-трик

Минскоеодержало домашнюю победу над финским(5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик оформил шведский нападающий Мальте Стремвалль (28-я, 46-я и 49-я минуты), еще по голу записали на свой счет Тэйлор Бек (23) и Егор Горбунов (60).

За финскую команду по шайбе забросили Никлас Йенсен (30), Теэму Турунен (44) и Хенри Иконен (58).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:3 (0:0, 2:1, 3:2) Голы: Бек — 6 (Усов, Мосалев), 22:19 — 1:0. Стремвалль — 16 (бол., Бек, Кемпе), 27:59 — 2:0. Йенсен — 15 (бол., Коссила, Савинайнен), 29:59 — 2:1. Турунен — 10 (Фриман, Норман), 43:52 — 2:2. Стремвалль — 17 (бол., Граовац, Бек), 45:19 — 3:2. Стремвалль — 18 (бол., Бенгтссон, Усов), 48:20 — 4:2. Иконен — 1 (Йенсен, Кивисте), 57:49 — 4:3. Горбунов — 5 (п.в.), 59:49 — 5:3Вратари: Рибар — Линдбек (Ювонен, 7:32, Линдбек, 9:23, Ювонен, 48:20, 57:03 — 57:49, 58:22 — 59:49)Броски: 21 (5+8+8) — 31 (8+11+12)Штраф: 6 — 12

Минское «Динамо» набрало 43 очка в 39 матчах и находится на 9-м месте в Западной конференции. «Йокерит» с 54 баллами в 40 играх располагается на 3-й строчке Запада.