«Трактор» на домашней арене переиграл «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата КХЛобыграл. Встреча завершилась со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Н 15-й минуте Валентин Пьянов, реализовав численное большинство, вывел новосибирцев вперёд. На 28-й минуте Виталий Абрамов сравнял счёт. На 35-й минуте Юрки Йокипакка во второй раз в матче вывел вперёд хозяев. На старте третьего периода Алексей Потапов восстановил равенство в счёте. На 50-й минуте Ник Бэйлен забросил третью шайбу в ворота «Сибири». Менее чем через три минуты Томаш Гика увеличил преимущество своей команды.

КХЛ «Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) Голы: Пьянов — 7 (бол., Йокипакка, Голубев), 14:02 — 1:0. Абрамов — 7, 27:07 — 1:1. Йокипакка — 1 (бол., Голубев, Пьянов), 34:40 — 2:1. Потапов — 1, 45:43 — 2:2. Бэйлен — 6 (Гика, Седлак), 49:53 — 2:3. Гика — 7 (бол., Пулккинен, Седлак), 52:32 — 2:4Вратари: Красоткин (59:06) — ГариповШтраф: 10 — 8Броски: 23 (7+9+7) — 33 (5+15+13)Судьи: Ансонс, Юдаков

Команда Анвара Гатиятулина набрала 59 очков и занимает второе место в Восточной конферцении.