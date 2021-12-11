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    «Трактор» на домашней арене переиграл «Сибирь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Сибирь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Сибирь». Встреча завершилась со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Н 15-й минуте Валентин Пьянов, реализовав численное большинство, вывел новосибирцев вперёд. На 28-й минуте Виталий Абрамов сравнял счёт. На 35-й минуте Юрки Йокипакка во второй раз в матче вывел вперёд хозяев. На старте третьего периода Алексей Потапов восстановил равенство в счёте. На 50-й минуте Ник Бэйлен забросил третью шайбу в ворота «Сибири». Менее чем через три минуты Томаш Гика увеличил преимущество своей команды.

    КХЛ
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
    Голы: Пьянов — 7 (бол., Йокипакка, Голубев), 14:02 — 1:0. Абрамов — 7, 27:07 — 1:1. Йокипакка — 1 (бол., Голубев, Пьянов), 34:40 — 2:1. Потапов — 1, 45:43 — 2:2. Бэйлен — 6 (Гика, Седлак), 49:53 — 2:3. Гика — 7 (бол., Пулккинен, Седлак), 52:32 — 2:4Вратари: Красоткин (59:06) — ГариповШтраф: 10 — 8Броски: 23 (7+9+7) — 33 (5+15+13)Судьи: Ансонс, Юдаков

    Команда Анвара Гатиятулина набрала 59 очков и занимает второе место в Восточной конферцении.

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