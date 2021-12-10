«Барыс» переиграл «Куньлуня», команды забросили 11 шайб

На 18-й минуте Алекс Рич вывел гостей вперёд. На 23-й минуте Жуди Ин увеличил преимущество «китайцев». На 26-й минуте Микаэль Там забил третий гол в ворота «Барыса». На 29-й минуте Егор Петухов в меньшинстве отыграл одну шайбу. Через три минуты Роман Старченко сократил отставание до минимума. Ещё через две минуты Линден Вей сравнял счёт.
На 39-й минуте Якоб Лилья вывел «Барыс» вперёд. На старте третьего периода Лилья оформил дубль. На 49-й минуте Итан Верек сократил отставание своей команды, однако менее чем через минуту Коди Куник с передачи Романа Старченко забросил шестую шайбу в ворота «Куньлуня». На 52-й минуте Мэтт Фрэттин забил седьмой гол.
«Барыс» одержал 4-ю победу подряд и с 38 очками идет седьмым в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У «Куньлуня» 22 очка и 11-я позиция на Востоке.