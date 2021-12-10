«Барыс» переиграл «Куньлуня», команды забросили 11 шайб

выиграл ув матче регулярного чемпионата КХЛ. Всреча, прошедшая 10 декабря в Нур-Султане, завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев льда.

На 18-й минуте Алекс Рич вывел гостей вперёд. На 23-й минуте Жуди Ин увеличил преимущество «китайцев». На 26-й минуте Микаэль Там забил третий гол в ворота «Барыса». На 29-й минуте Егор Петухов в меньшинстве отыграл одну шайбу. Через три минуты Роман Старченко сократил отставание до минимума. Ещё через две минуты Линден Вей сравнял счёт.

КХЛ «Барыс» (Нур-Султан) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:4 (0:1, 4:2, 3:1) Голы: Рич — 4 (Пу, Николлс), 17:43 — 0:1. Инь — 1, 22:31 — 0:2. Там — 1 (Пу, Николлс), 25:47 — 0:3. Петухов — 3 (мен., Морроу, Гурков), 28:08 — 1:3. Старченко — 5 (Савицкий, Каник), 31:25 — 2:3. Вей — 8 (Асетов, Фрэттин), 33:30 — 3:3. Лилья — 14 (Михайлис, Валк), 38:26 — 4:3. Лилья — 15 (Михайлис, Валк), 44:23 — 5:3. Уэрек — 4 (Вонг), 48:48 — 5:4. Каник — 4 (Старченко), 49:45 — 6:4. Фрэттин — 5 (Орехов), 51:03 — 7:4Вратари: Ортио (Бояркин, 25:47) — О`БрайенШтраф: 35 — 15Броски: 47 (18+18+11) — 25 (9+10+6)Судьи: Акузовский, Щенев

На 39-й минуте Якоб Лилья вывел «Барыс» вперёд. На старте третьего периода Лилья оформил дубль. На 49-й минуте Итан Верек сократил отставание своей команды, однако менее чем через минуту Коди Куник с передачи Романа Старченко забросил шестую шайбу в ворота «Куньлуня». На 52-й минуте Мэтт Фрэттин забил седьмой гол.

«Барыс» одержал 4-ю победу подряд и с 38 очками идет седьмым в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У «Куньлуня» 22 очка и 11-я позиция на Востоке.