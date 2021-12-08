СКА взял верх над «Трактором», Бурдасов оформил дубль

Петербургскийодержал гостевую победу над челябинским(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Антон Бурдасов, еще по разу отличились Данила Моисеев и Кирилл Марченко.

Единственную шайбу хозяев забросил Виталий Абрамов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) Голы: Бурдасов — 16 (Седов, Кузьменко), 31:05 — 0:1. Моисеев — 4 (Воробьев), 38:52 — 0:2. Марченко — 12 (Комаров), 44:56 — 0:3. Абрамов — 6 (Карпухин, Кравцов), 52:24 — 1:3. Бурдасов — 17 (бол., Кузьменко, Гусев), 58:06 — 1:4Вратари: Вилл — ЮханссонБроски: 27 (9+8+10) — 26 (10+7+9)Штраф: 8 — 6

СКА с 51 очком занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У «Трактора» 57 очков и вторая позиция на Востоке.