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    СКА взял верх над «Трактором», Бурдасов оформил дубль

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    Петербургский СКА одержал гостевую победу над челябинским «Трактором» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА
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    СКА

    В составе победителей дубль оформил Антон Бурдасов, еще по разу отличились Данила Моисеев и Кирилл Марченко.

    Единственную шайбу хозяев забросил Виталий Абрамов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
    Голы: Бурдасов — 16 (Седов, Кузьменко), 31:05 — 0:1. Моисеев — 4 (Воробьев), 38:52 — 0:2. Марченко — 12 (Комаров), 44:56 — 0:3. Абрамов — 6 (Карпухин, Кравцов), 52:24 — 1:3. Бурдасов — 17 (бол., Кузьменко, Гусев), 58:06 — 1:4Вратари: Вилл — ЮханссонБроски: 27 (9+8+10) — 26 (10+7+9)Штраф: 8 — 6

    СКА с 51 очком занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У «Трактора» 57 очков и вторая позиция на Востоке.

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