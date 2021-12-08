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    «Локомотив» вырвал победу у «Авангарда»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    «Локомотив» нанес поражение «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Встреча, состоявшаяся в Ярославле, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

    В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Денис Алексеев (4-я минута), Артем Ильенко (5) и Артур Каюмов (60). У гостей отличились Корбэн Найт (1) и Сергей Толчинский (30).

    «Локо» набрал 47 очков и занимает шестое место в Западной конференции. «Авангард» идет пятым на Востоке (44 очка).

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Найт — 13 (Грицюк, Покка), 0:25 — 0:1. Алексеев — 9 (бол., Каюмов), 3:30 — 1:1. Ильенко — 2 (Аверин), 4:46 — 2:1. Толчинский — 4 (бол., Сошников, Якупов), 29:38 — 2:2. Каюмов — 11 (Осипов, Рафиков), 59:26 — 3:2Вратари: Паскуале — Грубец (59:43)Штраф: 6-4Броски: 32 (12+9+11) — 18 (6+7+5)

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле сыграет с «Автомобилистом». «Авангард» встретится в Череповце с «Северсталью». Оба матча пройдут 10 декабря.

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