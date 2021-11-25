«Салават Юлаев» по буллитам уступил «Витязю»

Уфимскийпотерпел поражение по буллитам от подольского(2:3 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время игры в составе уфимцев шайбу забрасывали Виктор Тихонов и Александр Кадейкин.

За гостей отличились Нико Оямяки и Илья Аркалов. Победным голом в серии буллитов отметился Оямяки.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Тихонов — 2 (Хохряков, Коледов), 5:43 — 1:0. Оямяки — 21 (мен., Малыхин), 26:40 — 1:1. Кадейкин — 7 (бол., Кулемин, Башкиров), 39:55 — 2:1. Аркалов — 1, 42:49 — 2:2Победный буллит: ОямякиВратари: Шарыченков — ЕжовБроски: 43 (16+17+6+4) — 26 (11+5+10+0)Штраф: 6 — 6

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават» занимает 4-е место, набрав 43 очка в 33 матчах. «Витязь» идет 11-м на Западе: 26 очков после 32 игр.