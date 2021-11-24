НХЛ. «Тампа» разгромила «Филадельфию», гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Эдмонтон»

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» 4:0

«Тампа-Бэй» на своем льду разгромила «Филадельфию» со счетом 4:0. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил все 34 броска, оформив «сухарь». Защитник Михаил Сергачев отдал две голевые передачи в своем 300-м матче в регулярных чемпионатах.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Голы: Богосян — 1 (Сергачев, Марун), 2:28 — 1:0. Стэмкос — 10 (Богосян, Макдона), 26:43 — 2:0. Перри — 1 (Стэмкос, Сергачев), 36:17 — 3:0. Барре-Буле — 1 (Стэмкос), 47:26 — 4:0Вратари: Василевский (35:54 — 36:17) — ХартШтраф: 2-4Броски: 35 (6+15+14) — 34 (12+8+14)

«Тампа» идет на шестой строчке в Восточной конференции. «Филадельфия» занимает десятое место.

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» 4:0

«Даллас» — «Эдмонтон» 4:1

Шайба Дениса Гурьянова и голевая Александра Радулова помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон» со счетом 4:1. Нападающий гостей Коннор Макдэвид впервые в нынешнем сезоне не набрал ни одного очка, прервав свою 17-матчевую результативную серию.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Эдмонтон» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Голы: Хинтц — 6 (бол., Радулов, Клингберг), 10:59 — 1:0. Робертсон — 4 (бол., Хинтц, Клингберг), 15:59 — 2:0. Гурьянов — 3 (Клингберг, Хейсканен), 29:27 — 3:0. Маклеод — 3 (Драйзайтль, Пулюярви), 30:35 — 3:1. Гленденинг — 5 (Сутер, Кивиранта), 48:19 — 4:1Вратари: Эттингер — СкиннерШтраф: 4-10Броски: 33 (12+9+12) — 21 (6+9+6)

«Даллас» — «Эдмонтон» 4:1

«Калгари» — «Чикаго» 5:2

«Калгари» одержал четвертую победу подряд, разгромив дома «Чикаго» со счетом 5:2. Российский защитник Никита Задоров результативными действиями не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Чикаго» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) Голы: Дюбе — 2 (Андерссон, Хэнифин), 1:19 — 1:0. Хагель — 6 (Карпентер, Р. Джонсон), 8:57 — 1:1. Лучич — 5 (Ричардсон), 13:06 — 2:1. Р. Джонсон — 1, 23:51 — 2:2. Ткачак — 9 (Андерссон, Линдхольм), 54:25 — 3:2. Льюис — 2 (п.в.), 58:39 — 4:2. Годро — 9 (п.в., Линдхольм), 59:34 — 5:2Вратари: Маркстрем — Флери (57:48 — 58:39, 59:04 — 59:34)Штраф: 7-5Броски: 39 (13+14+12) — 21 (7+8+6)