Тренер «Питтсбурга»: Состояние Малкина в процессе реабилитации очень обнадеживает

Главный тренер «Питтсбурга»рассказал, на каком этапе восстановления находится российский нападающий

В начале лета Малкин перенес операцию на правом колене.

«Его состояние в процессе реабилитации очень обнадеживает. Нам радостно говорить, что все идет по плану.

На днях у меня была возможность увидеть Джино на льду, и мне понравилось, что он выглядел так уверенно и солидно после долгого отсутствия.

Наши врачи составили дня него расписание восстановительных мероприятий, и лишь некоторые из них — это занятия на льду.

Сейчас мы дали ему небольшой отдых, потому что он действительно много работал в последнее время. Его восстановление — очень утомительный процесс. Но он выглядит очень-очень хорошо на данный момент», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.