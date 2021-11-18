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    Тренер «Питтсбурга»: Состояние Малкина в процессе реабилитации очень обнадеживает

    Хоккей Питтсбург Пингвинз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал, на каком этапе восстановления находится российский нападающий Евгений Малкин.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    В начале лета Малкин перенес операцию на правом колене.

    «Его состояние в процессе реабилитации очень обнадеживает. Нам радостно говорить, что все идет по плану.

    На днях у меня была возможность увидеть Джино на льду, и мне понравилось, что он выглядел так уверенно и солидно после долгого отсутствия.

    Наши врачи составили дня него расписание восстановительных мероприятий, и лишь некоторые из них — это занятия на льду.

    Сейчас мы дали ему небольшой отдых, потому что он действительно много работал в последнее время. Его восстановление — очень утомительный процесс. Но он выглядит очень-очень хорошо на данный момент», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

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