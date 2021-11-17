«Трактор» одолел «Сибирь» в серии буллитов

В матче регулярного сезона КХЛу себя дома победил, выиграв в серии буллитов.

Основное время и дополнительный период закончились вничью со счетом 2:2 — Вячеслав Основин и Никита Тартышный забивали у хозяев, а Егор Миловзоров и Евгений Чесалин отметились у гостей.

В серии послематчевых буллитов победу челябинской команде принес бросок Владимира Ткачева.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Основин — 3 (Карпухин, Ткачев), 6:17 — 1:0. Тертышный — 17 (бол., Бэйлен, Ткачев), 25:22 — 2:0. Миловзоров — 2 (Голубев), 34:11 — 2:1. Чесалин — 2 (Чайковски, Литовченко), 36:22 — 2:2Победный буллит: ТкачевВратари: Вилл — СятериШтраф: 10 — 12Броски: 36 (12+13+9+2) — 45 (15+16+8+6)

«Трактор» набрал 48 очков и занимает 2 место в Восточной конференции. «Сибирь» с 30 очками находится на 6 позиции.