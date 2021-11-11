Петров подписал контракт новичка с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон» подписал контракт с российским нападающим Матвеем Петровым, сообщает пресс-служба НХЛ.

18-летний россиянин заключили трехлетний контракт новичка.

Петров последние два сезона выступал за «Крылья Советов», где набрал в 79 играх 51 (27+24) очко.

Этим летом форвард перешел в «Норт-Бэй Батталион», выступающей в молодежной Хоккейной лиге Онтарио. Россиянин является лидером команды по результативности — 18 (10+8) очков.

Наопмним, «Эдмонтон» задрафтовал Петрова в этом году в шестом раунде под 180-м номером.