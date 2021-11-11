Петров подписал контракт новичка с «Эдмонтоном» Фото: globallookpress.com
18-летний россиянин заключили трехлетний контракт новичка.
Петров последние два сезона выступал за «Крылья Советов», где набрал в 79 играх 51 (27+24) очко.
Pen to paper ✍️— North Bay Battalion (@OHLBattalion) November 10, 2021
Battalion forward Matvey Petrov has signed a three-year @NHL entry-level contract with the @EdmontonOilers! #WeBleedGreen | #LetsGoOilers pic.twitter.com/wL1npNHWvd
Этим летом форвард перешел в «Норт-Бэй Батталион», выступающей в молодежной Хоккейной лиге Онтарио. Россиянин является лидером команды по результативности — 18 (10+8) очков.
Наопмним, «Эдмонтон» задрафтовал Петрова в этом году в шестом раунде под 180-м номером.