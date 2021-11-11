ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стивен ДжеррардДжеррард способен преуспеть в «Астон Вилле»
  • 07:28
    • «Монако» назвал «Эвертону» цену на Головина
    Все новости спорта

    Петров подписал контракт новичка с «Эдмонтоном»

    Хоккей НХЛ Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на НХЛ
    «Эдмонтон» подписал контракт с российским нападающим Матвеем Петровым, сообщает пресс-служба НХЛ.

    Петров подписал контракт новичка с «Эдмонтоном»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Петров подписал контракт новичка с «Эдмонтоном»

    18-летний россиянин заключили трехлетний контракт новичка.

    Петров последние два сезона выступал за «Крылья Советов», где набрал в 79 играх 51 (27+24) очко.

    Этим летом форвард перешел в «Норт-Бэй Батталион», выступающей в молодежной Хоккейной лиге Онтарио. Россиянин является лидером команды по результативности — 18 (10+8) очков.

    Наопмним, «Эдмонтон» задрафтовал Петрова в этом году в шестом раунде под 180-м номером.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России не пропустит на «Газпром Арене»
  • Россия — Кипр. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Сколько шайб Россия забросит в сетку финнов?
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Хорваты легко добудут три очка на Мальте
  • Мальта — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Россия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Мальта — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ирландия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Словакия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U21 — Словакия U21
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Молдавия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие