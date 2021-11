Петров подписал контракт новичка с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон» подписал контракт с российским нападающим Матвеем Петровым, сообщает пресс-служба НХЛ.

18-летний россиянин заключили трехлетний контракт новичка.

Петров последние два сезона выступал за «Крылья Советов», где набрал в 79 играх 51 (27+24) очко.

Pen to paper ✍️

Battalion forward Matvey Petrov has signed a three-year @NHL entry-level contract with the @EdmontonOilers! #WeBleedGreen | #LetsGoOilers pic.twitter.com/wL1npNHWvd