Фетисов: У Овечкина есть миссия — он нацелен на этот результат

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал очередной удачный матч капитана «Вашингтона»на старте сезона в НХЛ.

В игре с «Флоридой» (4:5 ОТ) Овечкин стал автором гола и двух результативных передач. Благодаря этому он поднялся на 29-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

«Овечкин на высоком уровне и гонится за рекордом Гретцки? Меня это радует. Человек может войти в историю мирового спорта, причем не только хоккейного.

Спортсмен, который побил, казалось бы, непререкаемый рекорд. У него есть миссия — он нацелен на этот результат.

Мы тренировались с Овечкиным летом. Я видел, что у него самый позитивный настрой.

У него еще одна миссия — выиграть Олимпийские игры и догнать свою маму в этом.

Ничего удивительного в этом нет. 36 лет — это не возраст для мужика на самом деле. А он настоящий мужик. Ему можно только пожелать здоровья, чтобы хватало на все задуманные планы. А целеустремленности и характера ему хватает», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Овечкин был признан первой звездой октября в НХЛ.