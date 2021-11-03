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    «Йокерит» нанес поражение «Барысу»

    Хоккей КХЛ Барыс Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Казахстанский «Барыс» уступил финскому «Йокериту» (1:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
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    «Йокерит»

    В составе победителей отличились Калле Коссила, Марко Анттила и Никлас Йенсен, оформивший дубль.

    Единственную шайбу хозяев забросил Никита Михайлис.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
    Голы: Коссила — 5 (Лескинен, Хянникяйнен), 16:47 — 0:1. Йенсен — 10 (О`Нилл), 19:38 — 0:2. Йенсен — 11 (Лескинен), 28:49 — 0:3. Михайлис — 10 (бол., Лилья, Валк), 42:47 — 1:3. Анттила — 4 (п.в., Фриман), 59:27 — 1:4Вратари: Ортио (58:11 — 59:27) — ЛиндбекБроски: 17 (5+4+8) — 34 (7+17+10)Штраф: 6 — 8

    «Йокерит» одержал третью победу подряд в КХЛ. В турнирной таблице Западной конференции финская команда занимает 2-е место, набрав 38 очков в 26 матчах. «Барыс» идет на 7-й позиции Востока: 23 очка после 26 игр.

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