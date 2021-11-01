НХЛ. «Рейнджерс» победили «Сиэтл», Шестеркин стал первой звездой матча

За океаном остался позади очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Анахайм» — «Монреаль» — 4:2

Капитан «Анахайма» Райан Гецлаф стал рекордсменом клуба по очкам, обойдя финна Теему Селянне.

После матча с «Монреалем», в котором он сделал результативный пас, в активе Гецлафа стало 989 (279+710) очков. Селянне в 966 матчах за «Анахайм» набрал 988 (457+531) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Монреаль» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) Голы: Хенрик — 4 (бол., Милано, Шаттенкирк), 3:39 — 1:0. Хоффман — 4 (бол., Уайдмэн, Друэн), 4:12 — 1:1. Леттьери — 1 (бол., Хенрик, Шаттенкирк), 12:47 — 2:1. Эванс — 1 (Лехконен, Питри), 38:05 — 2:2. Терри — 5 (Гетцлаф, Фаулер), 50:10 — 3:2. Кэррик — 1 (п.в., Фаулер, Лундестрем), 58:50 — 4:2Вратари: Гибсон — Монтембо (58:14)Штраф: 10 — 25Броски: 26 (10+7+9) — 18 (5+7+6)

«Анахайм» — «Монреаль»

«Лос-Анджелес» — «Баффало» — 3:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Баффало» — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) Голы: Асплунд — 4 (мен.), 23:07 — 0:1. Олофссон — 5 (Брайсон), 27:39 — 0:2. Грундстрем — 2 (Копитар, Бьорнфут), 28:39 — 1:2. Копитар — 7 (бол., Клэйг, Кемпе), 44:50 — 2:2. Иафалло — 4 (Бьорнфут, Кемпе), 53:41 — 3:2Вратари: Куик — Токарски (59:25)Штраф: 9 — 17Броски: 34 (7+14+13) — 24 (7+9+8)

«Лос-Анджелес» — «Баффало»

«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 3:4 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Коламбус» — 3:4 Б Голы: Юнссон — 4 (Братт, Суббан), 1:07 — 1:0. Бьоркстранд — 4 (бол., Ворачек, Лайне), 11:55 — 1:1. Лайне — 3, 14:54 — 1:2. Мерсер — 3 (Суббан), 28:37 — 2:2. Хэмилтон — 2 (Хишир, Заха), 29:54 — 3:2. Дженнер — 5 (Ворачек), 54:35 — 3:3Победный буллит: ВорачекВратари: Уэджвуд — КорписалоШтраф: 4 — 6Броски: 39 (9+12+14+4) — 26 (13+7+3+3)

«Нью-Джерси» — «Коламбус»

«Сиэтл» — «Рейнджерс» — 1:3

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 32 бросков по своим воротам. Российского вратаря признали первой звездой матча.

«Шестеркин не человек», — написали в твиттере «Рейнджерс» после одного из сэйвов голкипера в игре против «Сиэтла».

Igor Shesterkin is not human pic.twitter.com/vGplHQn8vx — New York Rangers (@NYRangers) November 1, 2021

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в эпизоде с победным голом своей команды. В активе россиянина 8 (1+7) очков в девяти матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Рейнджерс» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Голы: Крайдер — 7 (Гудроу), 3:38 — 0:1. Эберле — 2 (Шворц, Ларссон), 33:46 — 1:1. Фокс — 2 (Панарин), 52:10 — 1:2. Гудроу — 3 (п.в., Зибанежад), 58:21 — 1:3Вратари: Грубауэр (58:05 — 58:21) — ШестеркинШтраф: 4 — 8Броски: 32 (9+13+10) — 18 (8+2+8)