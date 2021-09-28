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    Чинахов забросил победную шайбу «Коламбуса» в контрольном матче с «Питтсбургом»

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    В предсезонном матче «Питтсбург» проиграл «Коламбусу» со счетом 0:3.

    Егор Чинахов
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    Егор Чинахов

    Авторами шайб стали россиянин Егор Чинахов, Адам Боквист и Эмиль Бемстрем.

    Отметим, что на прошлой неделе Чинахов оформил хет-трик в матче с «Детройтом».

    В другом матче «Сент-Луис» обыграл «Даллас» в овертайме — 2:1.

    Автором победной шайбы стал Сэм Анас. Еще один гол в активе Павла Бучневича. Для россиянина эта шайба стала дебютной за новый клуб после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».

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