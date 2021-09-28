Чинахов забросил победную шайбу «Коламбуса» в контрольном матче с «Питтсбургом»

Егор Чинахов Фото: globallookpress.com
Авторами шайб стали россиянин Егор Чинахов, Адам Боквист и Эмиль Бемстрем.
Отметим, что на прошлой неделе Чинахов оформил хет-трик в матче с «Детройтом».
YEGOR CHINAKHOV IS ADDICTED TO SCORING GOALS #CBJ pic.twitter.com/4k5Bjz4PRV— Spoked Z (@SpokedZ) September 27, 2021
В другом матче «Сент-Луис» обыграл «Даллас» в овертайме — 2:1.
Автором победной шайбы стал Сэм Анас. Еще один гол в активе Павла Бучневича. Для россиянина эта шайба стала дебютной за новый клуб после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».