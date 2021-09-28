Чинахов забросил победную шайбу «Коламбуса» в контрольном матче с «Питтсбургом»

В предсезонном матче «Питтсбург» проиграл «Коламбусу» со счетом 0:3.

Авторами шайб стали россиянин Егор Чинахов, Адам Боквист и Эмиль Бемстрем.

Отметим, что на прошлой неделе Чинахов оформил хет-трик в матче с «Детройтом».

YEGOR CHINAKHOV IS ADDICTED TO SCORING GOALS #CBJ pic.twitter.com/4k5Bjz4PRV — Spoked Z (@SpokedZ) September 27, 2021

В другом матче «Сент-Луис» обыграл «Даллас» в овертайме — 2:1.

Автором победной шайбы стал Сэм Анас. Еще один гол в активе Павла Бучневича. Для россиянина эта шайба стала дебютной за новый клуб после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».