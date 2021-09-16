«Сочи» — СКА: счет матча 0:2, обзор голов

Хоккеисты СКА Фото: globallookpress.com
Встреча, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.
Дубль оформил Йоонас Кемппайнен, который отличился на 38-й и 43-й минутах.
Вратарь питерцев Ларс Юханссон не пропускает более 170 минут.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Кемппайнен — 2 (Пыленков, Бурдасов), 37:25 — 0:1. Кемппайнен — 3 (Кузьменко), 42:32 — 0:2Вратари: Хелльберг — ЮханссонШтраф: 6 — 4Броски: 15 (5+5+5) — 33 (11+9+13)
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает третье место (10 очков), а «Сочи» — девятое (6 очков).