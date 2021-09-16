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    СКА всухую обыграл «Сочи»

    «Сочи» — СКА: счет матча 0:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Сочи СКА Прогнозы на КХЛ
    СКА одержал победу над «Сочи» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

    Дубль оформил Йоонас Кемппайнен, который отличился на 38-й и 43-й минутах.

    Вратарь питерцев Ларс Юханссон не пропускает более 170 минут.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Кемппайнен — 2 (Пыленков, Бурдасов), 37:25 — 0:1. Кемппайнен — 3 (Кузьменко), 42:32 — 0:2Вратари: Хелльберг — ЮханссонШтраф: 6 — 4Броски: 15 (5+5+5) — 33 (11+9+13)

    В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает третье место (10 очков), а «Сочи» — девятое (6 очков).

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