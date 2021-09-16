«Нефтехимик» — «Трактор»: счет матча 1:3, обзор голов

Удаление Крыховяка и незабитый пенальти Кабелла. Ничья в Ростове — неплохой результат для «Краснодара»

В матче 7 тура РПЛ «Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1. Подробнее о матче в нашем обзоре