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    «Трактор» одержал четвертую победу подряд

    «Нефтехимик» — «Трактор»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей КХЛ Нефтехимик Трактор Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на выезде обыграл «Нефтехимик» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).

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    У победителей отличились Андрей Стась (3 минута), Егор Фатеев (9) и Сергей Калинин (47).

    Хозяева ответили точным броском Владислава Шутова (50).

    Для челябинской команды эта победа стала четвертой подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
    Голы: Стась — 3 (Капустин), 2:47 — 0:1. Фатеев — 1 (Пилут, Бывальцев), 8:07 — 0:2. Калинин — 1 (Тертышный), 46:19 — 0:3. Шутов — 2 (Митякин, Галимов), 49:59 — 1:3Вратари: Туохимаа (58:00 — 58:50, 59:00) — ВиллШтраф: 6 — 12Броски: 35 (13+11+11) — 23 (9+8+5)

    «Трактор» занимает второе место в Восточной конференции (11 очков), «Нефтехимик» — шестой (6 очков).

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